Airbnb進軍中國6年不敵疫情 7/30起暫停境內業務

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Airbnb 7月30日起暫停中國境內遊房源、體驗及相關服務。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北24日電）Airbnb今天正式宣布，由今年7月30日起暫停中國境內遊房源、體驗及相關服務，將聚焦出境遊業務。Airbnb中國區主席柏思齊表示，面對疫情挑戰，需做出艱難決定。

綜合第一財經等陸媒報導，Airbnb中國區主席柏思齊（Nathan Blecharczyk）今天向房東及用戶發信表示，2016年Airbnb開始在中國的業務，十分珍視中國市場，但面對疫情挑戰，Airbnb做出艱難決定，就是將聚焦出境遊業務，自2022年7月30日起，暫停境內遊房源、體驗及相關服務。

信中指出，自5月24日上午11時起，用戶將不能在平台預訂入住或參與體驗日期在7月29日（含）之後的中國大陸地區房源以及2022年7月30日（含）之後的中國大陸地區體驗服務。

已經確認入住房源日期在7月29日（含）之後，或參與體驗日期在7月30日（含）之後的預訂，平台將自動取消，並提供全額退款。

外媒報導，Airbnb於6年前進軍中國市場，迄今已為大約2500萬名遊客預訂在中國的住宿。Airbnb說，近幾年來，中國境內住房短租營收僅占整體營收的1%。

Airbnb在中國面臨激烈競爭，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，維持營運更是困難重重，且成本高昂。（編輯：陳沛冰/周慧盈）