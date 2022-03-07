挺烏克蘭Airbnb訂房熱 數天金援逾5000萬元

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）烏克蘭遭俄羅斯入侵後，多國民眾紛紛透過Airbnb預訂烏克蘭境內民宿，金援失去客源的房東，以實際行動向遭戰火蹂躪的烏克蘭表達支持，數天內湧入近200萬美元善款。

華爾街日報報導，俄軍猛烈炮擊烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、馬立波（Mariupol）等城市的平民區、波及無辜之際，一項2日發起的社群媒體運動掀起烏克蘭民宿預訂熱潮，房客無意入住，只想以房費援助資源匱乏的烏克蘭人。

在墨西哥經營民宿的米漢（Rob Meehan）說，這項草根運動目標是讓烏克蘭人儘快拿到錢。

米漢4日登入訂房網站Airbnb並鍵入「烏克蘭」搜尋，烏克蘭首都基輔一戶公寓出現在選單上，他馬上以229美元（約新台幣6445元）預訂兩晚。米漢說：「我跟其他很多人都感受到此事（指俄烏戰爭）帶來的壓力及當地瀰漫的悲哀氣氛。」

米漢身為Airbnb房東，知道依公司政策，屋主在房客預定抵達前一天內就會收到住宿費用。無論房客是否入住，錢都會進到房東手中。

米漢訂房後私訊房東說，此舉是為展現團結一心，他不打算入住。房東不久後回應感謝他的支持並寫道：「無人能阻擋烏克蘭的鬥志，這個精神只會隨最後一個烏克蘭人消逝。」

這項運動近幾天吸引愈來愈多人參與，Airbnb執行長奇斯基（Brian Chesky）甚至在社群媒體推特（Twitter）轉發訂房運動原始訊息截圖。Airbnb除暫停在俄羅斯、白俄羅斯營運外，非營利部門Airbnb.org也發起計畫，提供資金協助多達10萬名烏克蘭難民解決短期住宿需求。

Airbnb於4日公布的數據顯示，截至3日，烏克蘭境內民宿已被預訂6萬個晚上，進帳190萬美元（約新台幣5346萬元）。

Airbnb以訂房運動展現的慷慨啟迪人心為由，宣布免收預訂烏克蘭民宿的服務費，促使英國旅行業者麥克里德斯（Graham Bishop Macrides）共襄盛舉。

麥克里德斯透過推特聯繫Airbnb，想確定訂房所有款項都會進到烏克蘭房東手中。Airbnb回應確認後，麥克里德斯開始動用他在旅行業的人脈，讓更多人知道這項運動。

俄軍2月24日大舉入侵烏克蘭，近期轟炸且摧毀多地大量建築，迫使數以千計的居民躲進火車站等候撤離。北大西洋公約組織（NATO）成員國一再表示他們不會直接干涉，美國、英國、歐洲聯盟（EU）嚴厲制裁俄羅斯，並提供烏克蘭武器、金錢和其他援助。

麥克里德斯認為西方國家因應烏克蘭危機做的不夠多，「起碼這是我們現在能做的，向烏克蘭人展現他們並不孤單，我們與他們同在」。（編輯：郭中翰）1110307