中國央行邀集主要金融機構 加大信貸投放力度

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（中央社台北24日電）中國人民銀行（央行）、銀保監會昨天邀集24家主要金融機構，要求用好用足各種政策工具，從「擴增量、穩存量」兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟發展，保持房地產信貸平穩增長。

據人民銀行官網，人民銀行、銀保監會23日召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，部署推進當前和下一階段信貸工作。24家主要金融機構及兩行會相關部門和分支機搆的主要負責人員參加會議。

會議指出，受國內外超預期因素影響，近期經濟新的下滑壓力加大。金融系統要進一步提高政治站位，增強大局意識和責任意識，齊心協力將黨中央、國務院的決策部署落實到位，加大實體經濟支援力度，全力以赴穩住經濟基本盤。

會議稱，國家開發銀行、政策性銀行要充分發揮補短板、跨週期調節的作用，大型國有商業銀行要主動發力、多作貢獻，股份制銀行要充分挖掘潛力，大型城商行要發揮區位優勢，共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。各主要金融機構要切實承擔主體責任，調動行內各方面力量，高效對接有效信貸需求，強化政策傳導。

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會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從「擴增量、穩存量」兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高品質發展。聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

會議提到，要落實政策要求，「保持房地產信貸平穩增長」，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。加快已授信貸款的放款進度；堅持市場化原則，平衡好信貸適度增長和防範金融風險間的關係，提升金融支援實體經濟的可持續性。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110524