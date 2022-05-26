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上海一工地多名工人染疫 總經理未上報被查

2022/5/26 15:39
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（中央社台北26日電）上海市公安局今午發布通報，指一家建築公司的總經理知道多名工人自測COVID-19抗原陽性，卻未上報給相關部門，還擅自將其隔離，工地內發生疫情傳播，該名總經理已被採取刑事強制措施。

根據該份通報，建築公司劉姓經理獲悉其負責的曹路地區某工地多名工人自測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原陽性後，不僅未向有關部門上報，而且擅自將相關人員安置在工地內不具備隔離條件的臨時宿舍，並不再安排上述人員參加核酸檢測。

通報指稱，5月15日，防疫部門發現該工地異常情況後，開展排查，發現工地內多人感染COVID-19病毒，已發生疫情傳播。目前，相關涉疫人員已全部收治或隔離管控。

通報並稱，25日，這名劉姓經理因涉嫌妨害傳染病防治罪被上海浦東警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

上海從22日開始進入防控第二階段，即邁入「常態化防控轉化階段」，不過「清零政策」仍是防疫總方針，官方持續做核酸篩查。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110526

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