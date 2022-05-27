中國學者看布林肯演講：調動全球力量與中國競爭

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（中央社記者張淑伶北京27日電）美國國務卿布林肯昨天發表中國政策演說，有中國學者認為其內容「大有調動全球力量推進對華競爭的架勢」，也有評論稱，比起前國務卿蓬佩奧，這場演講顯得相對「收斂」。

澎湃新聞報導引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心秘書長刁大明說，布林肯的中國政策演講總結了過去一段時間美國拜登政府的所作所為，大有調動全球力量推進對中競爭的架勢，「價值觀與意識形態色彩極其濃重」。

刁大明說，雖然在對中國政策上布林肯提到了共存與合作，但卻「極力抹黑中國、分化中方」，將當前中美關係的不理想狀態歸咎於中方。

環球時報引述不具名國際問題專家說，這個演講的核心目的是「動員其印太地區和歐洲的盟友以及夥伴，針對中國進行戰略競爭」。

報導引述中國社科院美國問題專家呂祥說，儘管布林肯的講話分為三部分，但主要圍繞的仍然是「競爭」。

環球時報今天的社評說，總體而言，這場演講顯得相對「收斂」，特別是與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的「新鐵幕演說」相比，少了咄咄逼人的姿態。

這篇評論說，對中國而言，布林肯甚至還說了一些「漂亮話」，像是願意加強與中國「建立全方位問題的溝通管道」，華盛頓「不尋求改變中國政治制度」、「不是要阻止中國發展」、「不打新冷戰」、「不尋求經濟脫鈎」、「不支持台獨」等。

評論說，但這些話都還帶著後半句內容：像是北京對國際秩序構成了「最嚴重的緊迫性、長期性挑戰」，要確保中國遵守國際規則，尋求改變中國是為了要捍衛人類的尊嚴和權利，美國對台政策不變但「改變的是北京日益嚴峻的威脅」等。

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布林肯26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。在台灣議題方面，布林肯表示，美仍然致力於以台灣關係法、中美三個聯合公報、六項保證為指導的「一個中國」政策。美方反對任何一方單方面改變現狀。

澎湃新聞並指出，布林肯演講中的一個核心內容，就是將此前美國對華政策的「競爭、對抗與合作」三分法，修訂為「投資、結盟和競爭」，即進一步投資美國國內建設，鞏固盟友體系以及在「實力基礎上」同中國展開公開、公平的競爭。（編輯：曹宇帆）1110527