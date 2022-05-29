上海市長龔正：以超常規力度重振經濟搶回損失

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（中央社台北29日電）上海市長龔正今天表示，過去3個月是上海極不容易的日子，要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

中國堅持動態清零手段控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，造成經濟下行壓力大增。中國國務院25日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強強調推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間，多個地方政府隨即表態貫徹執行。

根據財經網報導，上海市今天召開貫徹全國穩住經濟大盤電視電話會議精神工作部署會議，龔正指出，要貫徹落實國務院電視電話會議精神，依照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，奮力拼搏，以超常規的力度和措施，加快推動經濟恢復重振。

龔正指出，過去3個月是上海極不容易的日子。2500萬上海市民眾志成城、守望相助，各條戰線的抗疫勇士堅守一線、持續奮戰，上海是大家共同的家園，是一座不斷創造奇蹟的偉大城市。

他指出，要充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的重要性，須堅定信心、奮力拼搏，堅決打贏經濟恢復和重振攻堅戰。盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

他說，堅信疫情終將過去，美好終會到來，上海必將重回人潮湧動、車水馬龍的繁榮繁華，再現激情澎湃、人人嚮往的生機活力。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110529