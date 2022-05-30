中國房產公司花樣年欠債數十億 慘遭訴請清算
2022/5/30 12:31（5/30 12:38 更新）
圖為花樣年控股集團主席潘軍。（中新社）
（中央社記者張謙香港30日電）中國多家房地產公司近年出現債務危機，其中花樣年控股集團今天表示，因欠債1億4900萬美元（約新台幣43億元）還不出來，被一家公司向境外法院訴請清算。
在香港交易所上市的花樣年發布公告，Flower SPV 4 Limited向開曼群島大法院訴請清算花樣年，因後者還不了1億4900萬美元的貸款融資。開曼群島是花樣年的註冊地。
公告指出，花樣年當然不同意Flower SPV 4 Limited的訴請，但若法院不採納，清算則回溯至提起的時間也就是5月26日生效，如此一來，公司的產權處置、股份轉讓等都將無效。
花樣年先前陷入財務困境後，股票於4月1日暫停買賣；公司今早表示，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。
根據公開資料，花樣年於1996年由中共中央政治局前常委、中國前國家副主席曾慶紅的侄女曾寶寶成立，公司主要在深圳和成都等地開發房地產項目。（編輯：曹宇帆）1110530
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