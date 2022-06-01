前深圳市長陳如桂落馬 曾深耕廣州分管城建

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（中央社記者張淑伶北京1日電）中共中紀委國家監委網站今天發布，去年辭任深圳市長的廣東省人大常委會副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。媒體聚焦他曾在廣州深耕27年，落馬或與城建涉貪有關。

公開資料顯示，59歲陳如桂是一名專家型官員，是知名的岩土工程專家。2001年7月開始，陳如桂歷任廣州市建設委員會主任、廣州市政府秘書長、廣州常務副市長等職務。2016年9月，陳如桂調任中山市委書記，2017年7月開始，擔任深圳市代市長、市長。

2021年4月，陳如桂轉任廣東省人大常委會黨組成員，並於2022年1月當選廣東省人大常委會副主任，直至落馬。

界面新聞報導，陳如桂曾是深圳時隔27年後首個廣東本土市長，當時他從正廳級的中山市委書記升到副省級的深圳市長，受到提拔重用。他擔任市長期間，深圳市經濟成績亮眼。2018年，深圳市GDP超過人民幣2.2兆元（約新台幣9.68兆元），首次超越香港、廣州。

財新網指出，陳如桂落馬可能與在廣州經歷有關。報導引述一名熟悉廣州城建系統的人士說，廣州從2002年起開始「消滅爛尾樓」，陳如桂先後以市建委主任和分管城建的常務副市長身分，負責這項工作10餘年，而這恰恰是廣州官場腐敗「重災區」。

報導說，在陳如桂還在廣州市建委擔任副主任和主任期間，廣州市正建設CBD珠江新城。前廣州副市長曹鑒燎2013年底落馬後，牽扯出珠江新城有諸多政商灰色交易，曹鑒燎並在2017年被判無期徒刑。

廣州市另一名前副市長蘇澤群退休後被查。據知情人士透露，2021年9月，蘇澤群在出庭受審前夕，向上級檢舉了陳如桂。陳如桂一度被帶走問話，配合調查，但很快重回工作崗位。

報導說，陳如桂是2022年以來第23名被查的中管幹部（中央組織部管理的幹部）。（編輯：李雅雯）1110601