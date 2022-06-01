中國駐日大使：美國大打台灣牌 盼日方謹言慎行

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（中央社台北1日電）中國駐日本大使孔鉉佑今天說，台灣問題是事關中日關係根基的高度敏感問題，在當前美方肆無忌憚大打「台灣牌」之際，希望日方在台灣問題上謹言慎行，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊。

據中國駐日本大使館官網，孔鉉佑1日在日本應邀出席日中協會交流大會發表「紀念邦交正常化50週年、思考和平與發展時代主題」演講時，作以上表示。

他說，當前日本國內把中國視作戰略安全威脅的傾向正在上升，執意「聯美遏華」的示強論調和消極舉動正在增多，值得雙方高度警惕。

孔鉉佑說，台灣問題是事關中日關係根基的高度敏感問題，一旦處理不好，將對兩國關係帶來破壞性影響。凡是熟悉中日關係歷史的人都清楚，遵守「一個中國」原則、妥處台灣問題是中日邦交正常化得以實現的前提，日本政府在邦交正常化之初向中方作出過明確承諾。

他說，在當前美方肆無忌憚大打「台灣牌」、不斷攪動台海局勢之際，日方與美策應配合，不時在「一個中國」原則上搞「小動作」，涉台消極動向密集突出，一些人公然鼓吹「台灣有事」等極端論調，嚴重助長「台獨」勢力囂張氣焰，給中日關係發展製造了嚴重障礙。中方希望日方信守中日四個政治文件原則和迄今承諾，不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊。

孔鉉佑還批評美國的「印太戰略」不遺餘力將中國塑造為地區國家的共同威脅，以此為藉口鼓勵日本擴充軍力，強化日美同盟，拉攏日韓參加北約組織，推動「北約亞太化」和打造「亞太版北約」，聲稱重塑中國的周邊地緣環境，實質是把地區國家置身於大國博弈和陣營對抗的危險前沿。

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他並指美方推出的「印太經濟框架」，毫不掩飾其意圖就是為了提供「替代中國的方案」，強迫地區國家接受美方制定的單方面規則和不對等條款，加入由美方主導、另起爐灶的地區經濟體系。

孔鉉佑聲稱，日方不應在日美同盟一條道上走到黑，也不應只在少數「夥伴」和「同志」國家身上下功夫。希望日方保持戰略自主，展現遠見和智慧，「尤其是平衡處理好對華、對美關係」，同時積極改善發展與周邊鄰國關係，擁抱亞洲大家庭，這樣日本才能把路越走越寬。（編輯：楊昇儒）1110601