救經濟 李克強：加快政策落地生效

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（中央社台北2日電）中國國務院總理李克強1日主持召開國務院常務會議。會中強調，要部署加快穩經濟一籃子政策措施落地生效，並要安排進一步加大困難群眾救助幫扶力度，兜牢基本民生底線。

中國應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的嚴苛清零政策對經濟發展造成巨大衝擊，據官媒新華社，國常會針對穩經濟政策後續規畫指出，首先要對政策再做全面篩查、細化實化，讓市場主體和民眾「應知盡知、應享盡享」。

會議表示，對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行人民幣8000億元信貸額度；新增1400多億元留抵退稅，要在7月基本退到位；建立重點專案清單對接機制；對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助，並明確發放主體。

對汽車央企發放的900億元商用貨車貸款延期還本付息，要引導企業透過網上公告、手機簡訊等告知辦理方式。

此外，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」改革。對復工達產要強化重點企業「點對點」幫扶。對投資項目，各地各相關部門要推動盡快開工。確保夏收農機免費順暢通行。落實支持平台企業合法合規境內外上市等舉措。

最後是強化落實督促，國務院派赴12省的督查組要盡快形成報告，對政策落實中的問題予以通報。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110602