更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

救經濟 李克強：加快政策落地生效

2022/6/2 09:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國國務院總理李克強1日主持召開國務院常務會議。會中強調，要部署加快穩經濟一籃子政策措施落地生效，並要安排進一步加大困難群眾救助幫扶力度，兜牢基本民生底線。

中國應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的嚴苛清零政策對經濟發展造成巨大衝擊，據官媒新華社，國常會針對穩經濟政策後續規畫指出，首先要對政策再做全面篩查、細化實化，讓市場主體和民眾「應知盡知、應享盡享」。

會議表示，對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行人民幣8000億元信貸額度；新增1400多億元留抵退稅，要在7月基本退到位；建立重點專案清單對接機制；對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助，並明確發放主體。

對汽車央企發放的900億元商用貨車貸款延期還本付息，要引導企業透過網上公告、手機簡訊等告知辦理方式。

此外，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」改革。對復工達產要強化重點企業「點對點」幫扶。對投資項目，各地各相關部門要推動盡快開工。確保夏收農機免費順暢通行。落實支持平台企業合法合規境內外上市等舉措。

最後是強化落實督促，國務院派赴12省的督查組要盡快形成報告，對政策落實中的問題予以通報。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110602

延伸閱讀
李克強主持經濟形勢會議 高度警惕超預期變化
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族