封城逼走供應鏈 日媒：蘋果部分iPad生產轉越南

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（中央社台北2日電）由於上海市和周邊區域因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，導致供應鏈中斷，蘋果首次轉移部分iPad產能到越南，且要求供應商增加額外庫存作為應急方案，以防未來短缺風險。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，根據知情人士透露，iPad組裝商比亞迪已經幫助蘋果在越南建立生產線，預計很快地開始生產少量平板電腦。蘋果長期以來一直考慮在中國以外地方製造iPad，越南先前疫情升溫情形推遲了計畫。

iPad將成為繼AirPods系列後在東南亞國家製造的第二大蘋果產品線，蘋果相關舉動顯示，其致力於供應鏈多樣化，也彰顯了越南日益增長的重要性。蘋果去年出貨5800萬台iPad，絕大多數設備供應商集中在中國。

為了防止供應鏈中斷，蘋果要求供應商增加額外的零組件供應，例如印刷電路板、機械和電子零件。蘋果也要求供應商迅速採取行動，確保為即將推出的iPhone提供晶片，尤其是與電源相關晶片。

蘋果要求受封鎖影響地區以外的供應商建立可應付數個月的零組件供應，以確保供應連續性。消息人士指出，這些要求適用於蘋果的所有產品線，包括iPhone、iPad、AirPods和MacBook。蘋果希望這些供應商所提供備貨量可以完全抵銷上海、江蘇等地供應鏈中斷的風險。

消息人士認為，考量通貨膨脹和能源成本上升等因素，消費電子產品需求放緩，供應商遵守蘋果的要求有其風險，如果蘋果最終不使用額外零件，供應商也束手無策。

消息人士說，蘋果正在努力降低供應鏈風險，這家美國科技巨頭甚至幫助一些供應商承擔空運和陸運的額外物流成本，以確保生產關鍵材料能夠按時送達。

一名供應鏈廠商高階主管接受採訪表示，如果供應商恢復正常生產，其他供應商為蘋果準備的額外庫存可能會成為負擔，「大多數供應商會同意增加一些庫存作為緩衝，但絕對不會增加供應量以完全抵銷競爭對手的份額」。

研究機構Counterpoint分析師Ivan Lam表示，蘋果這樣的大型跨國公司受到的供應鏈影響是可控的，但是其他汽車、個人電腦和較小型的安卓手機製造商所受到的影響恐較為嚴重，因為他們在中國有更深的供應鏈，不太可能很快地找到替代品。

蘋果和比亞迪沒有回應日經亞洲的置評請求。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110602