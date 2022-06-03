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中國加強金融反腐 證監會高層落馬

2022/6/3 11:01
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（中央社台北3日電）中國官方在金融領域的反腐力度不減，中紀委官網昨天公布，中國證券監督管理委員會會計部前主任王宗成正接受調查。

中共中央紀律檢察委員會、國家監察委員會官網2日公布，王宗成涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

另據中國共產黨新聞網，57歲的王宗成長期任職於中國證監會，曾任證監會創業板發行監管部、發行監管部副主任，2016年調任證監會浙江監管局局長，兩年後擔任證監會會計部主任，今年5月卸任。

近兩個月以來，證監會系統另有兩名官員受查及處分。

今年3月，證監會系統召開「全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議」。會議指出，要一體推進金融反腐和處置金融風險，堅決治理政商「旋轉門」，深入推進廉潔文化建設，同步加強行業廉潔從業監管；完善立體化的監督制約機制，深化陽光用權、透明審批，強化重點領域廉政風險防控，提升監督整體質效。

此前，中紀委國家監委官網5月18日公布，中國人民銀行（央行）貨幣政策司前司長孫國峰涉嫌「嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。

分析指出，孫國峰的落馬被視為當局對金融體系、監管機構加強反腐敗工作的一環。中共中央巡視組去年10月起進駐包括人行、銀保監會和證監會等25家金融機構。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110603

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