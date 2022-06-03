甘肅未成年女遭強姦不立案 輿論質疑後嫌犯被捕

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（中央社記者張淑伶北京3日電）甘肅一名12歲女孩在網上實名檢舉，自己去年遭3名男子強姦，報案後卻不被立案。此事引發輿論質疑，聯合調查組今天表示，公安已對3名犯罪嫌疑人批准逮補。

重慶日報報業集團旗下新媒體「上游新聞」報導，5月30日，一封檢舉信在網上傳開。檢舉者自稱是甘肅省臨夏市一名12歲的殘障女孩，2021年7月30日，她被3名男子強姦。隨後，她及家人向當地警方報警，但當地警方認為沒有犯罪事實發生，未予立案。

這名女孩和她的家人開始了維權之路。今年過完農曆年，辦案警察說，警方已立案，3名男子抓了兩個，另一人不構成犯罪，但罪名是「組織未成年人淫亂罪」而非「強姦幼女」。

到了4月1日，警方電話告知，案子移交到臨夏市檢察院，檢察院告知刑警隊，本案不構成犯罪，決定不予逮捕嫌疑人，辦理了取保（保釋）。

今年5月30日，涉事女孩在網上發文，實名公開舉報自己遭遇輪姦一事，並稱「懇求相關部門領導對本案予以查辦」。

由於輿論強烈質疑公安機關和司法體系，認為應該嚴查事實真相，甘肅臨夏成立了聯合調查組。

臨夏州聯合調查組今天發布，5月31日，臨夏市公安局已對涉嫌強姦犯罪的3名犯罪嫌疑人刑事拘留，6月3日，臨夏市人民檢察院批准逮捕。臨夏州、市紀委監委成立調查組正在對相關責任人員進行調查。（編輯：沈朋達）1110603