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六四事件33週年 外交部簡體字發文喊話中國網友翻牆找真相

2022/6/4 12:22（6/4 12:27 更新）
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六四天安門事件33週年，外交部透過臉書粉專以簡體字撰寫「致中國人民」信件。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）
六四天安門事件33週年，外交部透過臉書粉專以簡體字撰寫「致中國人民」信件。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北4日電）六四天安門事件33週年，外交部透過臉書粉專以簡體字撰寫「致中國人民」信件，提到中國民眾可用VPN（虛擬私人網路）翻牆搜尋事件，找看看在自己的國家，有什麼訊息被隱藏，又是誰在刻意隱藏。

外交部上午在官方臉書粉絲團「外交部 Ministry of Foreign Affairs，ROC（Taiwan）」上，以簡體字撰寫「致中國人民」信件，文中提到33年前的今天，追求自由民主的聲音聚集北京天安門廣場，但一夕之間突然靜音，世代記憶就此斷裂。

外交部提到，相信中國民眾多少都有感受到，每年到了這一天，有很多事情不能說、不能講、不能寫，甚至不能查。

外交部向中國網友喊話，既然都用VPN（虛擬私人網路）翻牆看到外交部臉書這段文字，不妨搜尋一下「六四天安門」，找看看在自己的國家，有什麼訊息被隱藏，又是誰在刻意隱藏。

外交部最後強調，期盼未來有一天，中國民眾不會再有犧牲個人、成全政黨的事情發生，也希望自由民主與人權，「能夠成為我們和你們的共通語言」。（編輯：翟思嘉）1110604

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