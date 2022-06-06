美擬鬆綁關稅與穩經濟調整防疫成利多 陸股大漲

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）美國正考慮取消針對中國的部分關稅，加上中國國內穩定經濟的政策陸續執行，市場信心逐漸回溫。在端午連假後第一個交易日，滬深兩市上演慶祝行情，合計成交額破人民幣1兆。

綜合澎湃新聞、香港經濟日報報導，受到美國考慮取消部分對中國加徵關稅、北京與上海等地鬆綁防疫限制，加上中國的穩定經濟政策陸續實施，三項利多消息鼓舞了低迷的市場情緒，端午連假後中國A股上演慶祝行情，滬深兩市雙雙上漲。

報導指出，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天收3236.37點，上漲1.28%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）收11938.12點，上漲2.66%。其中上證綜指是今年4月19日後再次站上3200點，創1個半月新高。

上海、深圳兩證交所今天合計成交金額突破人民幣1兆（約新台幣4.42兆元），創5月11日以來新高。

報導引述開源證券策略首席分析師張弛表示，上海復工復產加上政策執行的影響發酵，基本面有很大的機率持續上修、通貨膨脹也有望緩和，從而強化A股基本面上行的動力。

中信證券分析，疫情明顯改善，加上各項政策將發揮成效，預計6月起中國國內經濟快速修復，政策催化資金接力，A股的中期行情將持續數月。

報導指出，本週將出爐的中國5月經濟數據，也是市場投資者觀察經濟觸底反彈力道的指標，對於後續的投資行為可能造成影響。（編輯：邱國強）1110606