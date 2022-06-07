中國豪大雨 從廣東下到東北

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（中央社台北7日電）據中國極目新聞報導，最近20天包括華南地區累計雨量超過100毫米，局部地區更超過400毫米，剛結束的端午節假期，東北幾乎全境也都降下豪大雨。

報導說，截至6月7日晨間8時，廣東、廣西、貴州、福建、湖南南部仍大雨滂沱。

內蒙古自治區通遼市氣象站首席專家徐建國表示，一般6月份，副熱帶高壓逐步從南向北行進。但今年冷空氣較強，暖濕氣流北上較慢，降雨帶一直滯留在長江以南。

至於端午期間東北幾乎全境降下大雨，徐建國解釋，這主要是受東北冷渦（cold vortex）影響，內蒙古、遼寧、吉林等地也有較強降雨，局部地區還颳強風並打雷。

報導說，根據氣象單位預報，上述的強降雨天氣型態可能還得持續到13至14日。

徐建國指出，按目前情況，中國未來強降雨天氣還得持續一週，「一般在這個季節，雨帶會推移到長江或長江以北，今年在南方停留時間較長了」。

另綜合新華社、央視新聞報導，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災，2人死亡、7人失聯，8000餘人被緊急轉移安置，170間房屋倒塌，1.01萬公頃農作物受災。

強降雨還導致多地出現土石流、交通中斷、水庫漫壩、房屋倒塌、城市內澇等險情、災情，在貴州更釀成高鐵列車出軌死傷。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110607