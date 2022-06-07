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北京環球影城6/15限流開放 關鍵字搜尋激增173%

2022/6/7 17:16
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（中央社台北7日電）北京環球影城宣布將於15日起恢復開放，每天限流75%。官方宣布後1個小時內，「環球度假區」等關鍵字在旅遊平台搜尋量激增173%；周邊酒店搜尋熱度也迅速攀升增長86%。

北京環球影城官方微博今天上午9時宣布，15日起恢復開放，每天限流75%。環球影城大酒店、諾金度假酒店計畫14日起開放客人入住。配合防疫措施，所有遊客進入北京環球度假區均需持72小時內有效核酸檢測陰性證明。

據21世紀經濟報導今天報導，北京環球影城官方公布後1小時內，旅遊平台有關「環球度假區」等關鍵字相關搜尋量較前一天同期增加173%；度假區周邊酒店搜尋熱度也迅速攀升增長86%。

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報導指出，北京在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控上進入了收尾階段，上海6月起全面復工復產，這都帶動了全國旅遊市場逐步恢復，暑假即將到來，國內家庭出遊、親子同遊可預見將讓旅遊熱度持續上升。

因應北京疫情防控要求，北京環球度假區在5月1日宣布暫時關閉，關閉區域包括北京環球影城、環球影城大酒店、諾金度假酒店和北京環球城市大道。（編輯：李雅雯/邱國強）1110607

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