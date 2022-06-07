打擊不正之風 中國嚴查醫療人員直播帶貨

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（中央社台北7日電）中國部份醫生透過社群媒體介紹商品創造可觀利潤，例如玻尿酸一晚銷售金額高達人民幣逾百萬元；對此，中國9個政府部門宣布聯手打擊不正之風，嚴查醫療人員利用職務之便「直播帶貨」。

根據中國國家衛生健康委員會訊息，包括國家衛健委、公安部、財政部等9個部門近期聯合印發「2022年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點」，提出進一步規範醫療行為促進合理醫療檢查，落實醫療機構檢查檢驗結果互認管理辦法，以減輕人民就醫負擔，保障醫療質量和安全。

這項「要點」中指出，要加強醫療機構藥事管理促進合理用藥，規範發展藥學服務，防範醫療機構和醫務人員高價採購非中選產品等，及嚴肅查處醫療機構工作人員利用職務、身份之便直播帶貨。

中國媒體曾報導，直播淘金熱正蔓延全社會，任何行業都不甘落後，日前最受關注的應該是醫生直播帶貨，因除了醫生頭銜的光環外，還有驚人的銷售額。

例如曾有一位醫生直播推薦玻尿酸，使得每瓶售價不到人民幣100元（約新台幣430元）的玻尿酸，一晚的成交額竟能達到人民幣200萬元（約新台幣860萬元），銷售額驚人。

而醫生面對直播利益的誘惑也很難抗拒，一位曾參與直播的醫生透露，直播售貨可以輕鬆月入數十萬元，遠遠高於薪資收入。

中國媒體曾評論，醫生直播應該專注於傳播醫學知識，實用的養生保健知識一定成為直播間的一股清流，而非淪為賺錢的工具人。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110607