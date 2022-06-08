穩經濟 李克強：要打通交通物流大動脈

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（中央社台北8日電）中國國務院總理李克強近日表示，交通運輸是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐，要進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重點行業、區域和企業貨運保障。

據央視新聞報導，李克強6日前往交通運輸部考察，並主持召開座談會。他強調，各地區各部門要強化協同聯動，防止層層加碼、一刀切，齊心協力推動貨運量儘快實現正增長，為第2季經濟合理成長提供支撐，保持中國經濟長期向好、平穩健康發展。

李克強指出，交通物流的背後有量大面廣的物流企業和貨車司機，要扎實把留抵退稅、緩繳社保費、車貸延期還本付息等政策落實到位，做到非申即享、直達快享。此外，落實民航、鐵路紓困政策，促進這些關係國計民生的重要產業恢復發展。

李克強說，要建設統一開放的交通貨運市場體系，降低全社會物流成本，增強經濟發展活力。

他並說，「要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，推動交通運輸與經濟社會協調可持續發展」。

面對中國經濟第2季承壓，李克強日前多次召開會議談穩經濟大局，而暢通物流為經濟成長的關鍵因素之一。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110608