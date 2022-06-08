北京證交所換帥 證監系統老將周貴華接董事長

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）開市不到1年的北京證交所7日發布人事命令，由證監系統老將周貴華接任董事長，原董事長徐明屆齡退休。分析認為周貴華屬創新派，上任後可望發布更多新政。

去年9月2日，中國國家主席習近平宣布設立北京證券交易所。次日，北京證券交易所有限責任公司註冊成立，並於同年11月15日掛牌，正式開張。首任董事長由具有多年全國中小企業股份轉讓系統（新三板）市場監管經驗的徐明出任。

據上海證券報、第一財經報導，北京證交所於7日晚間發布人事消息，由現任證監會非上市公眾公司部主任周貴華接任董事長一職，原董事長徐明屆齡退休。

據華夏日報引述證券業界人士分析，周貴華被市場視為創新派，上任後可望對北交所進行系統化的改進，包含資訊披露制度、投資者保護等領域。並在「基礎建設」和「規則建設」兩者基礎之上，對北交所進行全面的梳理，同時會發布更多的政策。

報導提及，周貴華具有多年證監系統工作經驗，近兩年也多次就新三板市場改革、北交所設立相關情況發言、提供建言。

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報導指出，去年9月3日，周貴華在證監會新聞發布會上被問及設立北京證交所、證監會角色等相關議題時表示，證監會將會立足北京證券交易所服務創新型中小企業，對市場定位、總體上市、交易、轉板、退市等基礎記錄，堅持核心投資的適當性管理要求，形成一套契合中小企業特點的差異化制度安排。

在建設北交所制度規則的過程中，證監會也向社會公開徵求意見，包括北交所公司向不特定合格投資者發行股票註冊管理辦法、北交所證券發行註冊管理辦法、北交所持續監管辦法等規章，當時就是由周貴華在證監會例行記者會中發布。（編輯：唐佩君）1110608