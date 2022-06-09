湖北襄陽一架飛機墜落民宅爆炸 傷亡不明
2022/6/9 13:10（6/9 13:18 更新）
中國湖北襄陽老河口市9日上午驚傳一架飛機墜落民宅後爆炸起火，陸媒指當地應急管理部門證實有此事，目前傷亡不明。（圖取自濟南時報微博weibo.com）
（中央社台北9日電）中國湖北襄陽老河口市今天上午驚傳一架飛機墜落民宅後爆炸起火，陸媒指當地應急管理部門證實有此事，目前傷亡不明。據初步了解，墜落飛機並非民航機，飛行員已跳傘，輕傷。
北京青年報、濟南時報報導，有中國網友在網上表示，老河口市有一架飛機墜落當地民宅後引發爆炸起火，現場冒起濃濃黑煙，路邊有一名男子衣服被燒毀，身上也有燒傷痕跡。
報導引述老河口市應急管理局表示，該局領導和工作人員上午9時許已趕赴現場處置，尚未收到具體情況回饋。
老河口市政府工作人員則說，接到報告後應急等相關部門正在現場處置，具體傷亡情況還在統計中。據初步了解，墜落飛機並非民航飛機。
另據官媒新華社消息，襄陽市相關部門證實，9日上午，一架飛機在湖北襄陽老河口市境內墜落，墜落地點在老河口市機場附近，飛行員已跳傘，輕傷。相關部門正趕赴現場處理，目前人員傷亡不明。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110609
（中央社製圖）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。