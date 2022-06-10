李佳琦停播衝擊中國618 市場悲觀看待業績表現

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國618購物節前夕，直播帶貨一哥李佳琦疑似因為涉及敏感話題遭全網封殺。受疫情影響，今年經濟表現疲軟、消費動能不足，李佳琦等領頭主播倒下，市場對於今年618的表現更悲觀。

中國「直播一哥」李佳琦3日在網路直播帶貨時，端出一塊坦克造型的蛋糕，直播立刻遭到中斷，事件在中國一度引發網友討論。事發至今已經一星期，李佳琦仍無復出跡象。

618購物節的相關活動正如火如荼進行，由於直播一姊薇婭去年底因為逃稅遭監管部門重罰後，隨即轉趨低調，因此今年不少品牌選擇押寶李佳琦，準備了數百萬元的充足庫存，準備在購物節期間大展身手，然而618才進行到一半，李佳琦卻突然缺席，不少合作企業感到焦慮，市場人士更形容是「史上最難的618」。

綜合界面新聞、新浪科技，以及美妝資訊平台聚美麗在內多個產業與娛樂微信公眾號，李佳琦這類「大主播」與品牌簽的都是「獨家」、「保量」的合約，在事情沒有後續結果之前，品牌方只能觀望事態發展。

報導引述一名和李佳琦簽約的食品企業指出，為了李佳琦的618直播帶貨備足了貨，停播後庫存流轉和壓力都很大。「我們備了20萬件產品存貨，卻突然斷播了，我們只能找其他管道銷售，因為產品保質期就2、3個月，我們等不起，不然就是百萬級別的報廢金額」。

另一個報名參加李佳琦618直播專場的服飾品牌業者表示，去年在李佳琦的618直播專場賣出了人民幣200萬（約新台幣880萬元）的貨，因此今年準備了300萬元的庫存貨品。目前，他們還未收到任何復播通知。

這名業者表示，為了減少損失，他們試圖將貨品轉投到其他淘寶主播的頻道，但銷量不如預期，「我覺得佳琦不播了，大家可能也沒看淘寶直播了」。

而且截至目前，合作企業也不確定因停播產生的損失是否會獲得相應賠償。

報導引述淘寶天貓618在5月26日預售第一天的數據資料，李佳琦在直播5個半小時後，觀看人數破億，最終觀看人次達1.5億。而同期開播的其他主播則被遠遠甩在後頭，第2名僅1400萬、第3名約1000萬。

李佳琦突如其來的「停播」，對品牌和商家們造成重大的打擊，可能會讓在疫情等多重壓力下的618購物節「雪上加霜」。（編輯：曹宇帆）1110610