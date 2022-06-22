李佳琦被消失後 中國禁網路主播31種行為

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李佳琦（左）在六四天安門事件33週年前夕直播帶貨，端出一塊坦克造型蛋糕後遭中斷引發網友討論，成千上萬粉絲迄今仍在追問「怎麼了」。（圖取自推特twitter.com）

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（中央社台北22日電）「直播一哥」李佳琦在「六四」前夕秀出坦克蛋糕被消失後，中國兩部門今天聯合發布「網路主播行為規範」，禁止網路主播出現31種行為，其中包括「對社會熱點和敏感問題進行炒作」。

六四事件33週年前夕，李佳琦在直播中秀出一款坦克蛋糕後，直播隨即遭中斷，「直播一哥」被消失，未能在618購物節帶貨。成千上萬粉絲迄今仍在追問「李佳琦咋了（怎麼了）」，許多人認為當局今天推出的新規就是衝著李佳琦而來。

據央視新聞，中國國家廣播電視總局、文化和旅遊部22日共同聯合發布「網路主播行為規範」，宣稱這是為了進一步規範網路主播從業行為，加強職業道德建設，促進行業健康有序發展。

「規範」共有18條，涵蓋「網路主播應當堅持正確政治方向」、輿論導向和價值取向；自覺抵制違反法律法規、有損網路文明、有悖網路道德、有害網路和諧的行為等內容。

「規範」明定，對於需要較高專業水平（如醫療衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。

「規範」要求，對出現違規行為的網路主播，要強化警示和約束；對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網路主播，應當封禁帳號，將相關網路主播納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以更換帳號或更換平台等形式再度開播。

「規範」並要求，對構成犯罪的網路主播，依法追究刑事責任。對違法失德藝人不得提供公開進行文藝表演、發聲出鏡機會，防止轉移陣地復出。

「規範」還明定，網路主播在提供網路表演及視聽節目服務過程中，不得出現31種行為。一是「發布違反憲法所確定的基本原則及違反國家法律法規的內容」；二是「發布顛覆國家政權，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，洩露國家秘密，損害國家尊嚴、榮譽和利益的內容」。

三是「發布削弱、歪曲、否定中國共產黨的領導、社會主義制度和改革開放的內容」；四是「發布詆毀民族優秀文化傳統，煽動民族仇恨、民族歧視，歪曲民族歷史或者民族歷史人物，傷害民族感情、破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的內容」。

網路主播31種禁止行為當中，還包括「對社會熱點和敏感問題進行炒作或者蓄意製造輿論熱點」。

「規範」發布後，網友已在社群平台議論李佳琦到底還有沒有復出的機會。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110622