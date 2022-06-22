降低監管壓力 路透：阿里巴巴與螞蟻減少合作

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）據路透報導，在監管的壓力之下，阿里巴巴與螞蟻集團正逐步降低合作，並各自獨立尋求新業務，甚至成為競爭者。過去螞蟻申請IPO時，曾稱與阿里巴巴的協同效應是關鍵優勢之一。

近期，螞蟻科技集團將要重新啟動在上海與香港的首次公開發行（IPO）程序，雖然官方接連否認，然而這項傳言已經再度引起市場關注。與此同時，在中國官方過去很長一段時間的監管壓力之下，阿里巴巴與螞蟻集團之間的關係也有了些微妙的轉變。

路透社報導引述消息人士指出，在一連串的監管打擊後，阿里巴巴和螞蟻集團正逐步解除彼此之間的業務往來，同時尋求獨立的新業務。

於此同時，雙方也逐步從合作關係變成競爭者，包含限制對方使用自家業務、爭奪客戶，甚至與對方的競爭對手發展合作關係。「這是2年前難以想像的」。

報導提到，有這樣的舉措和中國官方不願看到權力集中在特定私營企業集團的手中有關。

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報導指出，雖然螞蟻集團在11年前從阿里巴巴集團分離，但兩家公司仍繼續維持密切合作，甚至在某些業務上「合而為一」，發揮最大的競爭優勢。在螞蟻集團於2020年向港交所遞交的招股說明書中，甚至提及「與阿里巴巴的協同效應是關鍵優勢之一」。

此外，高層間的人事關係也很密切，報導稱，目前阿里巴巴的38位合作夥伴中有9位是螞蟻集團的高層；螞蟻集團董事會中有則有2名阿里巴巴的高層，分別是阿里巴巴聯合創始人蔡崇信和首席技術官李程。（編輯：曹宇帆）1110622