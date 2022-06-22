加強監管 中國國家藥監局擬禁第三方平台賣藥

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（中央社台北22日電）中國國家藥品監督管理局擬規定第三方平台提供者不得直接參與藥品網路銷售活動。業界認為，基於藥品保管和品質安全等考量，官方加強藥品網路交易第三方平台的監管有重要意義。

據21世紀經濟報導22日報導，國家藥監局日前發布「中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）」；另亦召開「藥品管理法實施條例」修訂部門座談會，擬將規定「第三方平台提供者不得直接參與藥品網路銷售活動」。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾問診、購藥習慣迅速改變，這也促進醫藥電商業務快速成長。醫藥電商需要被納入合法化、規範化的發展軌道。

與會座談會人士表示，官方擬將進一步地明確化醫藥電商平台在自營和第三方業務的界線，反向要求電商平台純粹地自營藥品銷售業務；不然就是僅做一個第三方平台，不允許藥品網路銷售平台處於球員兼裁判狀態。

中國衛生法學會常務理事、北京市華衛律師事務所副主任鄧利強表示，網路購藥成為民眾習慣的消費模式，背後卻存在不合格藥店、不實廣告等問題，患者可能買到不合規定藥品。

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一名醫藥電商平台業務負責人說，目前藥品網路銷售平台有自營業務也有第三方業務，但是自營占比較大。一些銷量不大卻又有消費者固定購買需求的藥品，就不適合自己進行銷售，因為占庫存，容易提高營運成本，所以這類產品多會透過第三方平台進行銷售，作為自營的業務補充。

據財聯社22日報導，由於監管消息影響，京東健康、阿里健康、平安好醫生等網路醫療股早盤股價即下挫。規模較大的京東健康和阿里健康，其網路銷售藥品收入比重大，網路零售藥物是主要收入來源之一。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110622