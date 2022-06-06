中國網紅六四前夕端「坦克蛋糕」 直播隨即中斷

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中國「直播一哥」李佳琦3日在網路直播帶貨時，端出一塊坦克造型的蛋糕，直播立刻遭到中斷。（圖取自李佳琦微博weibo.com）

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（中央社台北6日電）今年六四前夕，中國「直播一哥」李佳琦3日在網路直播帶貨時，端出一塊坦克造型的蛋糕，直播立刻遭到中斷，事件在中國一度引發網友討論。

六四前夕，中國一向特別敏感，包括有六四涵義的數字、天安門、坦克車都是敏感禁忌的話題。

在微博上有3000萬粉絲流量，同時帶貨能力一流吸金的李佳琦，3日在「快手」平台上直播介紹OREO餅乾時，直播卻遭到中斷。從網路截圖可以發現，李佳琦在介紹時，端出一塊坦克造型的蛋糕，疑似觸碰到敏感話題。

直播意外中斷後，李佳琦在微博上發文，他首先說，「後台技術故障，我們正在緊急處理中，大家先稍等一下」；後又再度發文稱，「非常抱歉，今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播，大家早點休息，尚未上播的產品，我們之後的直播中會陸續帶給大家，辛苦大家了」。

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由於時機敏感，不少網友回覆李佳琦，「嚇死了，還以為被封了」、「嚇死了，你還在就行」、「嚇死我了！還以為要失去你了」。還有人要李佳琦不能逃漏稅，以為他是因為逃漏稅才「突然消失」；更有網友拿出陰謀論，直指李佳琦的團隊有內鬼。

此前，中國「直播一姐」薇婭因逃稅被重罰，事件一度燒到李佳琦，不過李佳琦強調自己老實經營。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）11110606