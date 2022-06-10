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首頁 / 兩岸

香港傳真社宣布停止運作 未說明具體原因

2022/6/10 17:35（6/10 17:38 更新）
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香港傳真社10日宣布停止運作，聲明中沒有說明具體原因。（圖取自香港傳真社網頁factwire.org）
香港傳真社10日宣布停止運作，聲明中沒有說明具體原因。（圖取自香港傳真社網頁factwire.org）
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（中央社記者張謙香港10日電）香港傳真社（FactWire）今天宣布即日起停止運作，聲明中沒有說明停運的具體原因。傳真社以深入追蹤及調查新聞為報導方向，網站上月曾遭駭客入侵。

傳真社2015年經眾籌成立，當時獲得3300人支持（訂閱）。這家獨立網媒以深入追蹤及發掘新聞內幕為主要報導方向。

傳真社10日發表聲明說，傳真社曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，但有賴公眾的支持及陪伴，支撐著財政回復穩健及穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，也為追尋事實真相竭盡所能。

聲明又表示，近年傳媒行業巨變，傳真社屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位，報導事實。

但聲明表示：「惜萬物有時，現在是時候告別了。」

傳真社發布新聞的系統上月曾被來自香港的駭客入侵，導致約3700多名訂閱人士的資料被存取，該社其後在網站發出道歉聲明。（編輯：楊昇儒）1110610

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