中國航空業自救 南航開發外語培訓副業

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（中央社台北15日電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，中國大陸航空業經營慘澹、主業需求萎縮，航空公司盤點資源轉開發副業。中國南方航空（南航）開始在外語培訓等領域試水溫，開創其他布局。

據華夏時報15日報導，南航是中國大陸3大國有航空公司之一，近期在外語培訓等領域試水溫，且透過修改公司章程擴大經營範圍方式布局其他可能。

南航經營範圍從航空服務、旅遊服務代理等14個大項擴增到包括資訊服務、保險代理、電信業務、其他專業諮詢調查等29個大項。

據南航微信公眾號「南航培訓」14日發布內容顯示，南航推出法語培訓服務，授課對象有成人也有兒童。這項培訓課程的授課教師來自南航培訓中心，將在南航自有培訓中心開班授課，同時也透過直播方式授課。

一名航空業界人士說，航空運輸業是一個需要持續對從業人員培訓、知識進修的行業，橫跨語言文化、美姿美儀美妝、餐飲調酒等多方面培訓，這些資源完全可以勝任一些面向社會類的培訓工作。

除了開辦外語培訓，南航先前還推出青少年科普體驗營產品，據相關介紹，體驗營為期1天售價人民幣599元（約新台幣2640元）起，舉行地點在南航自營培訓基地，內容有類比機艙體驗、生活急救等專案。

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疫情重挫航空業、旅遊業，航空公司只能另尋其他途徑展開自救大作戰。報導指出，因應疫情開創經營多角化，南航並非航空業首例，另也有航空公司透過社交媒體平台和電商平台直播銷售機票、免稅品、地方特產、文創產品等。

同屬中國大陸3大國有航空公司之一的中國東方航空，則是利用其空廚資源直接揮軍餐飲業，打造品牌「東航那碗麵」和銷售茶飲。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110615