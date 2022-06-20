中國執行反飛彈攔截技術試驗 聲稱不針對他國

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（中央社記者張淑伶北京20日電）中國國防部昨天深夜發布，19日晚，中國在境內進行了一次陸基中段反飛彈攔截技術試驗，試驗達到預期目的。媒體報導，這至少是中國第5次「成功進行陸基中段反導試驗」。

微信公眾號「國防部發布」稱，上述這項試驗是防禦性的，不針對任何國家。

陸媒環球時報旗下帳號「樞密院十號」發文指出，中國軍方先前已有4次公布成功進行陸基中段反導（導引飛彈）試驗，分別在2010年、2013年、2021年和2018年。

另外，2014年7月23日，中國國防部新聞局稱，在境內進行了一次陸基反導技術試驗，試驗達到了預期目的。不過與前幾次不同，這次沒有提及是在哪個階段進行攔截。

反飛彈攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指在陸地、海上和天空發射。

彈道飛彈飛行的3個階段，分別為初段（上升段）、中段及末段（再入段）。

報導說，中段攔截是針對中遠程飛彈乃至洲際飛彈最重要的技術手段。中國多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明已經掌握相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於打造完整可靠的反飛彈體系具有重要的意義。（編輯：曹宇帆）1110620