香港候任特首：要提高學生國家意識和民族認同

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（中央社記者張謙香港22日電）香港候任行政長官李家超今天強調，未來要充實國民教育體系，以提高學生的國家意識和民族認同。

香港勵進教育中心與官方教育局今天合辦第六期「鞏固法治」教師培訓課程，邀請專家和學者向教師簡介香港的法律制度、中國憲法、基本法及中國全國人大的決定和釋法等。

在「反送中」運動之後，這個課程於2020年11月展開，此前已辦了五期，有570名教師接受了培訓。

李家超在第六期課程上致辭說，法治是香港的核心價值，更是「一國兩制」成功實踐的重要基石。

他表示，青年是社會的未來、希望和棟樑，「我們要優化教育制度，完善教師的專業培訓，並充實國民教育體系，提高學生國家意識和民族認同」。

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他強調，要加強下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心，更應加強教師對憲法、基本法、「一國兩制」、國家安全及法治精神等概念的認識和正確理解，以及向下一代灌輸正面的價值觀，幫助他們建立國民身分認同。

2019年中爆發的「反送中」運動，有大批青年參加，期間有人主張「港獨」。此後，加強對青年的國民教育，增強他們的國民身分認同，成為香港當局的工作重點。（編輯：陳沛冰）1110622