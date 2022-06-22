中國廣東強降雨 受災47萬人
2022/6/22 14:33
（中央社台北22日電）中國南方地區持續受到暴雨影響，廣東省應急管理廳21日通報，由於遭受暴雨洪澇等影響，有47萬餘人受災，經濟損失達人民幣17.56億元（約新台幣77.2億元）。
據新華社報導，廣東省應急管理廳21日通報，受強降雨影響，廣東多地遭受暴雨洪澇、山體滑坡等自然災害。
截至20日11時，韶關、河源、梅州、肇慶、清遠等地共47.96萬人受災，農作物受災面積27.13公頃，倒塌房屋1729間，直接經濟損失人民幣17.56億元（約新台幣77.2億元）。廣東省已向受災嚴重的韶關、河源等地緊急調撥救災物資。
中國水利部網站消息指出，受到近期暴雨影響，珠江流域北江今年第2號洪水將發展成特大洪水，西江今年第4號洪水正在演進。
根據氣象水文部門預報，北江流域水位繼續上漲，北江幹的幹流將出現較高洪水流量，清遠防汛形勢異常嚴峻。
中國水利部水文情報預報中心網站消息指出，水利部珠江水利委員會水文局22日12時34分升級發布洪水紅色預警。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110622
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