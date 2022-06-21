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廣東韶關可能現50年一遇洪峰 多省預警洪水

2022/6/21 12:43
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（中央社記者張淑伶北京21日電）中國華南地區強降雨持續，廣東韶關市區下午2時左右可能出現「50年一遇」的洪峰水位，當地早上已經防汛應急響應提升為1級。珠江防總昨天也啟動防汛2級響應。

據微信公眾號「韶關發布」消息，受持續強降雨影響，廣東韶關市區21日下午2時左右將可能出現56.6公尺的洪峰水位，達到50年一遇，接近2006年洪峰水平。韶關市三防指揮部今天7時將防汛2級應急響應提升為防汛1級應急響應。

人民網曾經介紹，「N年一遇」是指概率，不是週期。

澎湃新聞報導，韶關市三防指揮部發布停工公告稱，5月21日「龍舟水」以來，韶關全市累計平均雨量741.8毫米，局部地區達到1527.5毫米，已突破有氣象紀錄以來的同期歷史極值。

自6月19日至今，韶關市區發生嚴重洪澇災害。全市目前共20所學校受災，6萬2086人受影響，已安全轉移1萬6090人，全市倒塌房屋588間、道路塌方1109處。

綜合媒體報導，今年汛期以來，珠江防汛抗旱總指揮部20日12時首次啓動防汛2級應急響應。廣東省水文局清遠水文分局則是在今天上午升級發布洪水紅色預警。

江西省水文監測中心昨天下午5時繼續發布洪水紅色預警，預計接下來4天，鄱陽湖湖區仍將持續上漲且可能發生超警0.6公尺左右的洪水。江西省決定自20日晚間8時起，將防汛應急響應提升至2級。

其他在廣西、湖南、寧夏等省區，昨天與今天都有發布關於洪水、山洪災害或地質災害氣象風險的預警。（編輯：曹宇帆）1110621

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