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「龍舟水」凶猛 珠江流域117條河流超警洪水

2022/6/16 14:58
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（中央社台北16日電）中國珠江流域近期出現暴雨，計有117條河流出現超過警戒的「超警」洪水，每年端午節前後出現的「龍舟水」今年特別凶猛，氣象部門預測，未來一週珠江流域恐再迎來新一輪洪水。

根據星島日報今天報導，珠江流域6月9日至6月15日遭遇一輪持續性、大範圍暴雨，平均降雨量120毫米，導致117條河流發生「超警」洪水，另西江、北江、韓江均發生影響當地防洪安全的「編號洪水」。

珠江防汛抗旱總指揮部常務副總指揮、珠江水利委員會主任王寶恩強調，據氣象水文部門預測，未來一週，珠江流域將迎來新一輪下雨天，主要江河可能再次出現編號洪水，防汛形勢極其嚴峻。籲各單位做好迎戰新一輪洪水的準備。

廣州市互聯網信息辦公室官方微博「中國廣州發布」今天發文，指受上游洪水及天文大潮共同影響，今天珠江高潮位仍將「超警」，中心城區及番禺區最高將「超警」0.4至0.9公尺，未來3日珠江潮位仍較高，呼籲民眾不要去江邊觀潮。

另「廣州日報」今天報導，今天廣州市中心城區啟動洪水黃色預警，防汛應急升級。此外梅州市大埔縣有居民樓房因連日暴雨遭淹，水深達2公尺多，其中有兩個3歲的小孩發燒被困家中，消防人員接報後立即前往救援。

「龍舟水」通常指每年5月下旬到6月中上旬華南地區大量且集中的降水。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110616

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