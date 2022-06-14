中國豪雨形成今年頭號洪水 華南地區災情不斷

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（中央社台北14日電）中國華南地區近來豪雨不斷，各地災情頻傳。廣西境內的西江更因水位暴漲，今天被列為中國今年第1號大型江河洪水。中國國家防總為此要求，要提前做好全國大江大河洪水的防禦準備。

綜合中國媒體報導，廣西豪雨不斷，屬珠江上游的西江龍灘水庫，在5月30日上午11時入庫流量增至每秒1.09萬立方公尺。中國水利部今天依「全國主要江河洪水編號規定」，將這波洪水編號為「西江2022年第1號洪水」，成為中國大江大河今年首次列為編號的洪水。

中國氣象部門預測，今天起至23日，江南大部、華南及西南地區東部累計降雨量將有70至150毫米，局部地區更將超過400毫米。

中國國家防總、應急管理部今天召開防汛專題視訊會議，研究部署重點地區強降雨防範因應工作。會議指出，新一輪豪雨雨區與前期高度重疊，西江梧州水文站將持續上漲大幅超出警戒線，珠江流域數十條中小河流將發生超出警戒線的洪水，降雨地區發生山洪地質災害的風險很高，防汛形勢複雜嚴峻。

會議要求，要提前做好大江大河的洪水防禦準備，密切關注珠江流域主要江河洪水發展趨勢，科學調度防洪工程，加強巡查防守，細化搶險方案，備齊搶險物料，預置搶險隊伍，及時發現險情徵兆，並快速有效處置。並要嚴防山洪地質災害發生群死群傷，加強水庫尤其是小型水庫、高位堰塘的安全防護。

中國華南多個省區近來陸續傳出災情。其中，江西省12日以來，自北向南出現豪雨天氣，省內的贛州大部分地區出現大到暴雨，部分大暴雨，龍南、全南、瑞金等地災情較重。為此，江西省政府今天下午2時緊急啟動省級3級救災應急響應。

福建省官媒東南網則以「學校停課、景區關閉、交通中斷：福建持續暴雨致多地受災」為題，形容全省爆發的洪災災情。其中，龍岩市城區多處豪雨，導致街道嚴重積水。而到13日上午為止，全省約有近6.4萬人被緊急轉移到安全地點安置。

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廣東省則自5日起即連續出現大範圍的暴雨到大暴雨，至今基本未停，且具有范圍廣、雨量大、時間長、短時間高強度的特點，被稱為「大潑水模式」。全省因此已於13日上午11時啟動防汛4級應急響應。廣州、清遠、佛山、肇慶、韶光、梅州等市今天同時發布暴雨黃色預警。

至於降雨量最大的廣西壯族自治區，早在5月就出現豪雨。5月至6月初全區降雨量創43年來新高。6月10至14日全區再度出現豪雨天氣，其中7市18縣區77鄉鎮出現大暴雨，33條大小河流的39個觀測站水位超出警戒線。而豪雨導致部分山區出現土石流，居民被緊急疏散。（編輯：邱國強）1110614