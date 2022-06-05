中國豪雨8省釀災致高鐵出軌 官方提升防汛等級

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（中央社台北5日電）中國南方豪雨不斷，在貴州更釀成高鐵列車出軌死傷。中國國家防汛抗旱總指揮部4日表示，這波豪雨造成中國南方8個省區發生不同程度洪澇和地質災害，因此將防汛應急響應由4級提升至3級。

繼貴州因豪雨出現土石流，導致高鐵列車出軌造成1人死亡數人受傷後，廣西壯族自治區桂林市出現洪水，流經當地的灕江水位受豪雨影響迅速上漲，水面甚至越過堤防漫入市區多處路面。桂林水文中心預計，未來24小時桂林多個河川的水位將繼續上漲。

綜合中新社等中國媒體報導，中國國家防總根據有關規定，在4日下午1時將防汛應急響應由4級提升至3級，並派出4個專家組前往江西、湖南、廣西、貴州協助指導防汛工作。

根據報導，中國國家防總、應急管理部3日召開防汛專題視訊會議，與中國氣象局、水利部、自然資源部會商研判，連線湖南、江西、廣西等地，研究部署重點地區強降雨防範應對工作。

會議指出，受豪雨影響，湖南、江西、浙江、廣東、廣西、貴州、重慶、福建等省區市一些河流水位超過警戒線。福建、湖南、重慶、四川、貴州等8個省區市發生不同程度的洪澇和地質災害。多輪降雨來襲導致土壤含水量飽和，江河底水高，極易發生山洪、地質災害和中小河流洪水。

這項會議要求密切關注日前四川地震災區的水情發展，嚴防山洪地質災害，做好水利工程和堰塞湖的排查處置工作。做好救災救助，加大救災資金和物資的投入力度，確實保障受災民眾基本生活。

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並要壓實防汛責任，特別要夯實基層防禦責任，各級責任人要及時上崗到位，關鍵時刻下沉一線組織抗洪搶險救災。強化監測預警，密切跟蹤天氣變化趨勢，滾動會商研判，及時啟動應急響應，提前做好各項防範措施。

同時要重點防範山洪地質災害，及時轉移危險區民眾，做好受威脅民眾避險轉移，並高度重視救援人員的自身安全。在做好中小河流洪水防禦基礎上，提前做好大江大河洪水防禦準備，加強巡查防守，確保防洪工程安全。（編輯：邱國強）1110605