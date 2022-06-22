廣東啟動防汛一級應急響應 英德市快淹到3樓

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中國廣東省連日來暴雨造成珠江流域多條河流發生洪水，官方已啟動一級防汛應急響應。圖為21日廣東佛山市紫南村段江面洪水。（中新社）

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（中央社台北22日電）中國廣東省連日來暴雨造成珠江流域多條河流發生洪水，官方已啟動一級防汛應急響應。其中，北江幹流今天遭遇史上最大洪水，清遠轄下的英德市陷入一片汪洋，洪水快淹到3樓。

綜合人民網、澎湃新聞等陸媒報導，中國水利部通報，6月21日中午12時至22日中午12時，珠江流域西江中下游幹流有99條河流發生超警戒以上洪水，最大超警幅度0.01至9.95公尺；其中，廣東北江、江西樂安省等河流發生有實測紀錄以來最大洪水。

廣東省防汛防旱防風總指揮部已於21日晚上7時將防汛二級（II級）應急響應提升至一級（I級）。截至21日晚上6時，全省共轉移人員22萬7658人，8個市啟動防汛應急響應。

廣東省應急管理廳指出，根據氣象水文部門預報，北江流域水位繼續上漲，北江幹流將出現超百年一遇洪峰流量，廣東防汛形勢異常嚴峻。

受連日強降雨和上游來水影響，北江幹流水位持續上漲。據氣象水文部門預測，北江幹流石角站預計明天前後出現洪峰，流量預計為2萬立方公尺/秒，為有紀錄以來北江下游最大洪水。

北江沿岸的韶關、清遠市災情嚴重，其中，清遠轄下的英德市因連日暴雨造成嚴重淹水，多名民眾被困。截至下午1時，北江英德站水位35.96公尺，超過警戒水位9.96公尺，已超過歷史實測最高水位。

網路社群影音顯示，英德已淪為一片汪洋，當地多處停水停電，手機訊號微弱，部分民眾稱無法聯繫到家人。目前救援隊伍正在積極轉移被困民眾。東屋村村民指出，洪水快淹至3樓，家中一度撈洪水做飯，已有船隻前來救援。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1110622