香港50年不變半路變調 彭定康批習近平報復心切

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）1997年6月30日，香港末代總督彭定康（Chris Patten）最後一次離開總督府，聽著樂手吹奏「最後崗位」（Last Post），看著旗手降下英國國旗，努力克制情緒。

那一個下雨天即將迎來25週年。1997年7月1日香港主權移交中國，當年被英國廣播公司（BBC）形容為「大英帝國的終章」（the epilogue of empire）。

對於現年78歲的彭定康而言，這段回憶仍歷歷在目。

他20日告訴法新社：「真的很傷感。我在香港度過了非常快樂、成果豐碩的5年，我很懷念那裡。」

但隨著時間過去，他的「悲傷」卻被對北京以及中國國家主席習近平的憤怒所取代，指控習近平「報復心切地」打壓香港自由。

根據「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration），中國同意香港在「一國兩制」原則下，可以保有部分自由，並享有自治50年不變。

然而中國在2020年實施國安法，侵蝕了那些自由，並對支持民主運動人士與當地媒體開鍘。

香港曾經有意見多元的立法會，但現在只有效忠中國的人方能參選。

彭定康說：「中國撕毀中英聯合聲明，並且報復性地試圖全面剝奪香港的自由，因為它視那些自由為威脅，不是對中國安全的威脅，而是對中國共產黨把持權力的威脅。」

若干批評人士表示，英國本來可以在香港主權移交前，為香港做更多，但彭定康堅稱，英國並沒有背叛香港。

他說：「無論我們在1997年之前做了什麼改變，都不太可能影響中國共產黨在習近平就任後的處事方式。」

「我認為自2012年、2013年、2014年開始發生巨大變化，自習近平成為獨裁者以後。」

習近平在2012年被選為中共中央總書記，隔年當選國家主席。

香港主權移交25週年，代表北京對香港「一國兩制」的承諾走到一半。

香港最近爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使慶祝活動計畫蒙上陰影，目前尚不清楚習近平是否會親自出席。

彭定康20日在回顧總督生涯的「香港日記」（The Hong Kong Diaries）新書發表會上告訴記者，「這份工作最困難的部分在於…和中國協商，捍衛一國兩制」。

他在1997年的告別演說上曾說，能擔任香港總督，且「對香港的未來負起部分責任」，是他人生中「最大榮譽與榮幸」。

他當時還說：「現在香港人要治理香港。那是承諾，也是不可動搖的命運。」

然而，如今彭定康說，中國已經「徹底」違背了中英聯合聲明。

彭定康表示，情況之所以「急轉直下」，部分原因是習近平和他的同僚對於香港實際上所代表的意義感到「驚恐」。

不過，儘管彭定康認為有必要「約束中國」，他也承認在對抗氣候變遷與流行病方面，必須有中國參與。

此外，在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，各界更加憂心中國恐會對台灣採取類似行動。

彭定康說，看到俄羅斯軍隊在烏克蘭遭遇的困難，以及全世界的反應後，習近平務必了解到「這種企圖有多麼危險」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110621