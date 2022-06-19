華南豪雨 中國發布2022年首次紅色山洪災害預警

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國南方多個地區正經歷強降雨及水患，中國水利部和中國氣象局晚間6時聯合發布今年首個紅色山洪災害氣象預警。

根據水利部官方微博「水利部發布」，預計今晚8時至20日晚間8時，浙江西部、江西東北部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警）。其中，江西東北部局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。

水利部發布指出，其他地區也可能因局地短時間強降水引發山洪災害，各地須做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

另外，中國國家防總、應急管理部今天召開防汛專題視訊會商調度，部署珠江和長江中下游流域防汛救災工作。

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央視新聞報導，會商指出，珠江流域西江、北江幹流以及柳江等主要支流全面復漲，西江即將出現今年第4次編號洪水，北江將出現今年第2次編號洪水。據氣象預計，隨著雨帶北移，西南地區及長江中下游部分地區，貴州、江西、浙江等地可能造成暴雨洪澇災害。

針對珠江流域性較大洪水，國家防總今天繼續維持防汛3級應急響應（一共4級，1級最為嚴重），已派出工作組和專家組在廣東、廣西指導協助地方開展防汛抗洪工作。（編輯：邱國強）1110619