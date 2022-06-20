中國近期南澇北旱 廣州降大雨河南飆高溫

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（中央社台北20日電）中國氣候近期出現南澇北旱，南方三省降雨量創60年以來新高；北方則是高溫炙烤，河南省不少地方高溫達攝氏40度，網友形容廣州變「廣洲」；河南為「可南」。

根據極目新聞19日報導，近日中國南方和北方的網友們感受到完全不一樣的夏天。南方地區持續受暴雨影響，福建、廣東、廣西三省區的區域平均降水量達621毫米，為1961年以來歷史同期最多。

受持續性大範圍強降水影響，華南、江南多地近期發生洪澇災害，珠江流域117條河流發生超警洪水。廣州中心城區15日出現超百年一遇高潮位，城區所有客輪航線停運。

同時間，中國北方大地則受高溫炙烤，核心區位於河南、山東、河北南部等地，不少地方最高氣溫可達40度左右，炎熱程度同期少有，局部地區可能刷新6月紀錄。

16日，河南52個縣市最高氣溫達攝氏40度至42度，鄭州成為今年全國首個氣溫40度省會級城市；氣象站更記錄到西峽站的地表溫度達74.1度。河南省水利廳稱，目前河南已達到輕度乾旱等級。

近期中國南北氣候呈兩極化發展，網友形容廣州降大雨成「廣洲」；河南熱到乾旱變「可南」。

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氣象專家李國平受訪表示，這段時間出現「南澇北旱」，與往年同期相較確實有些異常，主要原因可能與夏季風偏弱、西太平洋副熱帶高壓北移乏力，同時北方冷空氣南下活躍有關，導致雨帶長期在南方停滯，北上遲緩。

不過這種天氣即將轉變，據中國氣象局19日資訊，23日前後，北方地區高溫天氣將陸續出現短暫降溫；22日後，江南東部和華南東部的部分地區也將出現高溫天氣。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110620