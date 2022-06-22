李鴻忠連任天津市委書記 20大仕途引關注

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（中央社台北22日電）中共天津市委書記李鴻忠20日連任。港媒指出，李鴻忠預計在中共20大後留任中央政治局委員，仕途再次引發關注。

官媒新華社日前報導，中共天津市第12屆委員會第一次全體會議20日選舉李鴻忠為市委書記，張工、金湘軍為市委副書記。

香港01報導，李鴻忠這次不出意外連任天津市委書記，在中共20大的仕途也再次引發關注。

新華社去年11月13日曾披露，中共總書記習近平當年9月10日在中南海召開黨外人士座談會，就中共第三份歷史決議聽取建議。李鴻忠作為唯一地方大員，和汪洋、王滬寧、趙樂際、丁薛祥、劉鶴及中共軍委副主席張又俠等高官一起出席。

李鴻忠任天津市委書記期間，率先提出「習核心」、「絕對忠誠」、「彭麗媛精神」。

2016年1月15日，李鴻忠主持中共湖北省委常委會時，表態擁護以習近平領導為「核心」。他說「中共中央政治局及其常委會是黨的領導核心，習近平總書記是黨中央的領導核心。自覺維護黨中央權威，就要自覺維護習近平總書記這個領導核心」。

他曾於2016年在天津日報發表署名文章「做講政治的知行合一者」，文中闡釋學習習近平講話的心得，提出「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」。

據天津外事辦官方微信公眾號「天下之津」，2021年11日和12日天津市外事辦連續兩天舉辦了「學習彭麗媛教授賀信精神、做好天津對美人文交流工作研討會」和「學習彭麗媛教授賀信精神、做好天津對美工作座談會」。

天津外事辦說，舉辦這樣座談會和研討會是為了學習彭麗媛「為新形勢下開展對美人文交流」的指示，天津市官方更為此創造「彭麗媛賀信精神」。

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李鴻忠是山東昌樂人，中共第16屆、17屆中央候補委員，18屆、19屆中央委員，19屆中央政治局委員。仕途從秘書起步，曾任遼寧瀋陽市政府、中共遼寧省委、電子工業部辦公廳秘書。

李鴻忠於1988年南下廣東，先後任惠州市長、市委書記、廣東省副省長；2003年任深圳市市長，2005年接任深圳市委書記；2007年調往湖北任省長，2010年升任省委書記；2016調任天津市委書記；2017年任中央政治局委員。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110622