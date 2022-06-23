李家超：正制定與大陸通關方案

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（中央社記者張謙香港23日電）香港候任行政長官（特首）李家超說，港方正制定與大陸及海外通關的不同方案，包括容許入境人士居家檢疫或縮短酒店檢疫日數。

綜合本地媒體的報導，李家超接受南華早報專訪時，作了以上表示。

他預計相關安排需要一些時間才能落實，但新一屆政府會以通關為目標，並強調需要優先考慮與大陸通關，恢復兩地的貿易和人員往來。

他又說，他明白香港與世界其它地方聯繫的重要性，已要求候任醫務衛生局局長盧寵茂審視疫情，提出減少對入境旅客帶來不便的臨時防疫措施。

李家超及新一屆政府主要官員將於7月1日宣誓就任，當天還會有香港回歸25週年慶祝活動。

2017年現任特首林鄭月娥宣誓就任，中國國家主席習近平來港監誓及參加慶祝回歸活動，而當時香港剛好經歷了「占中」運動的動盪時期。

當時習近平在港發表講話，強調任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對大陸進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰。

今年剛好是香港回歸25週年，又是「反送中」運動結束之後，外界此前都預期習近平將會來港，再次發表對香港問題的看法。

但鑑於香港疫情尚未過去，近日更有回升跡象，每天有千宗確診案，習近平是否來港還是不確定，而港府至今也沒有明確交代。

本地個別報章近日報導，習近平來訪的話，只會短暫停留，而且會搭乘高鐵來港。

習近平是否來港，仍有待港府交代。

另外，準備參加「7.1」慶祝活動的嘉賓今天起按照政府的規定，進行點對點閉環管理，大致是只往來居家和工作地點之間，不到第三地參加活動。

在參加慶典前一天，他們還要入住酒店隔離一天。（編輯：呂佳蓉）1110623