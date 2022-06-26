李強稱打贏上海保衛戰 餐飲仍禁內用業者叫苦

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（中央社記者張淑伶北京26日電）上海疫情後復工但卻仍不准餐館內用，讓許多餐飲業者叫苦。上海市委書記李強昨天宣布「打贏了大上海保衛戰」，不少網友質問代價為何、餐飲怎麼還不開放堂食。

上海24日、25日連續兩天零新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。在社群平台微博上，不少網友在標註「#上海宣布打贏大上海保衛戰」的話題後，緊接著詢問全市餐飲何時可以內用，並表示「小飯店因為不能堂食快倒閉了」、「大家都失業了」，還有人說「地鐵裡可以人擠人，餐飲就不能堂食」，顯示諸多不滿。

關注上海小店生存發展的微信公眾號「跟俞菱逛馬路」19日刊文指出，復工不能堂食，讓許多上海小餐廳焦頭爛額、欲哭無淚。

文中受訪的「老吉士酒家」說，復工不能堂食，反而要支付高昂的租金、物業管理費和全額工資，也是最大的壓力。對這些老字號餐廳來說，不能堂食就沒有生意，可是按照規定，其進駐百貨公司的分店都必須營業。

在自媒體上，則有幾篇文章描述上海人如何「偷偷堂食」，如果和老闆夠熟，就有機會進入都拉上黑色窗簾的餐廳內用，還要打暗號、說謊來應對防疫人員可能上門，「吃個飯感覺跟地下黨接頭一樣」。

央視新聞節目「新聞一加一」日前就餐飲業的困境採訪中國社科院服務經濟與餐飲產業研究中心執行主任趙京橋。他表示，疫情下餐飲業應該要「主動積極地自救」，「而不是等、靠、要，等著政府的幫助」，結果在網上引發許多批評和嘲諷，認為專家不食人間煙火。一些業者說，並非所有餐飲業都適合轉型外賣或做預製菜。

除了餐廳，其他行業在上海封城後也元氣大傷。

澎湃新聞23日報導，上海七浦路服飾批發商圈雖然已經重新開張，但重新開業的店舖近半仍未營業，前來購物人潮也很稀疏。有商戶說，來批發的大部分是外地人，如果來上海其「通信行程卡」就會出現星號，影響接下來的出行，很多人因此不來。許多商戶希望能減免房租。（編輯：李雅雯）1110626