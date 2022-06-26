王小洪上任 中國公安部治安百日行動含政治安全

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（中央社台北26日電）唐山打人案後，中國公安部長王小洪24日上任，公安部25日即宣布展開「夏季治安打擊整治百日行動」，標榜用「硬拳頭」保護婦女等群體，剷除黑惡勢力，但也宣示強化政治安全及社會面管控。

綜合中國媒體今天報導，中國公安部25日召開全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」動員部署會，下達這項指令。而會中不忘強調，要攻堅化解各類安全隱患，「堅決維護社會穩定」，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

根據報導，這項會議提出多項強化項目，其中包括強化「政治安全措施」、矛盾糾紛排查化解、突出違法犯罪打擊治理、社會面管控，以及執法能力。

會議要求，要用「硬的拳頭」保護婦女、兒童、老人、身障人士、中小學生等族群，針對侵害他們合法權益的違法犯罪，突出「快、準、狠」，堅決依法打擊。

同時要推動「常態化掃黑除惡鬥爭」向縱深發展，始終保持「零容忍」，堅持主動出擊、除惡務盡，堅決剷除黑惡勢力團伙，並嚴懲黑惡勢力「保護傘」。並「快查快處」尋釁滋事、聚眾鬥毆等違法犯罪，對構成涉黑涉惡犯罪者堅決依法從嚴打擊。

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會議並針對「強化社會面管控」強調，要嚴格落實公安武警聯勤武裝巡邏和快速響應等機制，最大限度把警力擺上街面、沉入社區，最大限度把群眾組織發動起來，增強社會治安控制力，特別是要注重針對夏季治安特點，加強重點區域的夜間巡控。

至於「強化政治安全」，會議指出，要嚴密防範、嚴厲打擊「敵對勢力」各類滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衛「國家政權安全、制度安全、意識形態安全」。（編輯：邱國強）1110626