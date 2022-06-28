上海29日恢復內用 各地規定不一令業者困擾

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）解封近1個月後，上海將於29日起有條件恢復內用，不少商家已經著手準備迎接人潮，然而開放內用代表必須承擔防疫責任與壓力；此外有業者稱仍未收到通知，不知如何申請報備。

上海宣布6月1日全市解封、全面復工，但餐飲業一直被禁止內用，引發不少市民和業者抱怨。上海官方在26日發布第三版「餐飲服務業復商復市疫情防控指引」，宣布29日開始有條件恢復內用，27日起將相關規定下達餐飲企業。

據澎湃新聞、新民晚報報導，雖然開放內用是不少業者與民眾的期盼，然而上海各行政區的COVID-19疫情防控仍有差異，具體措施也不盡相同，因此有些企業已經著手恢復內用的各項準備；也有些業者打算再觀望幾天。

報導引述一間在上海開業的連鎖海鮮餐廳業者表示，這兩天均進行全體員工的培訓與考核，為開放內用做準備。於此同時，為落實疫情防控，所有的店長都簽署「防疫軍令狀」，承擔店面的防疫責任，嚴格落實每天全員核酸檢測等。

這名業者表示，恢復內用後，仍將會保留外送服務，以「外送半價」等方式行銷，拉抬餐廳的知名度與人氣。

然而，開放內用在即，有些業者仍在跑申請的流程，不知道是否能在29日前順利獲得許可；另有業者表示，不知道該如何申請、不知道相關的實施細則。

一名在上海經營台菜餐廳的台商向中央社記者表示，「等這天等了好久」，在27日收到相關的通知後已經提出申請。依據規定，提出申請後會由防控部門審核，並安排專門人員現場考核，通過考核就能恢復內用。

他提到，雖然目前尚未收到相關通知，不過持續著手相關準備工作，這兩天也接到不少老顧客來電詢問訂位事宜，應接不暇；「開放前期仍會控制內用的人數，開放的位子會比較少，只能跟一些客人說聲抱歉」。

他說，認識的餐飲同業近期計劃展店並擴大招聘，看準的就是疫情趨緩與開放內用後反彈的大規模商機。

然而，報導也提及，部分上海的連鎖餐飲企業、大型商場表示，雖然已從媒體上得知29日將開放內用，然而相關的申請程序並不清楚，對此感到困擾，希望盡快發布施行細則。（編輯：李雅雯）1110628