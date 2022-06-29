香港勞權監察：港區國安法下至少62個工會解散

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（中央社台北29日電）「香港勞權監察」於香港國安法實施2年前夕發表報告，表示國安法實施以來，至少62個工會被迫解散，11名工會組織者被捕或被檢控，擔心失去工會的制衡下，港府施政會進一步向商界傾斜。

設立於英國的非營利組織香港勞權監察（Hong Kong Labour Rights Monitor）於29日發表「國安法下的香港工會運動：威權統治的兩年」報告，剖析香港工會在國安法的狀況。

報告指出，香港國安法實施以來，至少有62個工會被迫解散，包括香港教育專業人員協會（教協）及香港職工會聯盟（職工盟）。1個工會被取締撤銷登記，另有11名工會組織者被捕或被檢控，包括前職工盟主席吳敏兒，她自2021年3月起被收押至今。

報告指出，國際勞工組織（ILO）多次指出，集會與結社自由的權利對一個民主體系至關重要，今天香港公民社會遭受前所未有的衝擊，組織工會、爭取工人權益等行動難以推進。

報告指出，在政治和法律風險下，香港工會正面臨3大挑戰，包括人才流失，行動掣肘及資金短缺。

報告引述有工會人士指出，現時在招收和挽留會員面臨極大挑戰，有工會出現沒有人願意擔任理事，以致要被迫停止運作，留任的組織者亦承受著巨大心理壓力。

在港區國安法實施後，當局修訂慈善機構的稅務指南，並納入國家安全要求，加強對公眾籌款活動的監管，令工會難以籌募經費。

報告又指，工會亦因港區國安法的法律風險，避免與外國和國際組織推展合作項目。

報告指出，在失去獨立工會的制衡下，擔心香港政府施政會進一步向商界傾斜，預期未來工人權益將遭受更嚴重剝削。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110629