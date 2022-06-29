習近平：把科技的命脈牢牢掌握在自己手中

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（中央社台北29日電）中共總書記習近平昨天說，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要、必須「把科技的命脈牢牢掌握在自己手中」，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升中國發展獨立性、自主性、安全性。

新華社報導，習近平28日下午在湖北省委書記王蒙徽、省長王忠林陪同下，深入武漢的企業、社區調研。

習近平首先來到武漢華工激光工程有限責任公司考察，聽取湖北省光電子訊息產業發展及核心技術攻關情況介紹，仔細察看晶片產業創新成果展示。

習近平指出，光電子訊息產業是應用廣泛的戰略高技術產業，也是中國有條件率先實現突破的高技術產業。湖北武漢東湖新技術開發區在光電子訊息產業領域獨樹一幟。要加強技術研發攻關，掌握更多具有自主知識產權的核心技術，不斷延伸創新鏈、完善產業鏈，為推動中國光電子資訊產業加快發展作出更大貢獻。

他說，隨著中國發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須堅持問題導向，發揮新型舉國體制優勢，踔厲奮發、奮起直追，加快實現科技自立自強。

報導稱，習近平先後走進企業雷射科技館、半導體面板雷射智慧裝備生產車間，察看雷射技術產業應用展品。他強調，高端製造是經濟高質量發展的重要支撐。推動中國製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高國產化替代率，「把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來」。

據報導，習近平與企業職工親切交流。他說，中國是世界第二大經濟體，但還有不少短板，一些產業的基礎還不是很牢固，進一步發展必須靠創新。全面建設社會主義現代化國家，實現第二個百年奮鬥目標，創新是一個決定性因素。

習近平還說，「如果我們每一座城市、每一個高新技術開發區、每一家科技企業、每一位科研工作者都能圍繞國家確定的發展方向扎扎實實推進科技創新，那麼我們就一定能夠實現既定目標。我們這一代人必須承擔起這一光榮使命」。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110629