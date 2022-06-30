習近平訪港首日 香港疫情持續升溫

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（中央社台北30日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例39例（含確診與無症狀感染）；此外，中國國家主席習近平今天將赴港參加香港主權移交25週年有關活動之際，當地疫情未歇，病毒持續蔓延。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，29日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例33例。當中，本土病例8例，分別來自江蘇5例，廣東2例，北京1例；境外移入則有25例。

當天通報無症狀感染者77例，其中境外移入46例，本土病例31例。單日新增本土無症狀感染者以安徽13例最多，接著是江蘇9例，遼寧7例，廣東2例。

上海連續3天未傳病例；北京昨增1例感染，位於通州；深圳昨增4例染疫患者，軌跡涉及餐廳、便利商店等。安徽與江蘇疫情仍在升溫，兩地的疫情相關聯，至今感染來源尚不明；與北韓將壤的遼寧丹東至今仍有新增病例。

港澳部分，習近平預計今天訪問香港並參加七一相關活動，但是香港的疫情連日升溫，昨新增染疫突破2000例；而澳門這波疫情累計達533例，這是COVID-19疫情發生以來，澳門疫情最嚴峻的時刻。

截至29日24時，中國大陸現有確診病例432例（其中重症病例1例），累計病亡5226例，累計報告確診病例22萬5638例。尚在醫學觀察的密切接觸者8萬138人；尚在醫學觀察的無症狀感染者832例（境外移入467例）。

香港特別行政區累計確診33萬7685例（病亡9399例），澳門特別行政區累計205例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110630