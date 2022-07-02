中聯辦：習近平歷史性回答一國兩制會走多久

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（中央社台北2日電）2047年是否為香港實踐一國兩制的終點備受關注。中聯辦主任駱惠寧今天表示，中國國家主席習近平1日發表講話，表明要長期堅持一國兩制，是歷史性地回答了一國兩制會走多久的重大問題。

香港電台報導，中聯辦2日上午舉辦「香港社會各界學習宣傳貫徹國家主席習近平重要講話精神」座談會，駱惠寧表示，在香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，習近平冒著疫情親臨視察，並出席慶祝回歸25週年大會，體現他對香港的高度重視。

駱惠寧指出，習近平1日的講話深刻闡述了全面準確理解貫徹一國兩制方針的重大理論，具有重要里程碑意義。

他引述習近平的發言提到，一國兩制實踐取得舉世公認的成功，要長期堅持，他認為，「這是歷史性地回答了一國兩制要搞多久的重大問題」。

駱惠寧提到，習近平的講話一錘定音，給香港派了一劑定心丸，增強港人和國際社會對一國兩制行穩致遠的信心，讓擔憂一國兩制方針會變的朋友可以安心，讓抹黑謠言不攻自破。

駱惠寧表示，維護國家主權安全發展利益是一國兩制最高原則，香港過去一度出現對一國兩制的錯誤認識，因為偏離了這個原則。堅持一國兩制並非權宜之計，而是長遠大計，過去兩年北京中央支持香港在制度上補漏洞，帶領香港走出回歸後最嚴峻的局面，證明一國兩制行得通、得人心。

他又引述習近平說，管治權要牢牢掌握在愛國者手中，過去一段時期反中亂港份子透過制度漏洞進入香港政權機關，大搞政治對抗，嚴重干擾政府施政，而新選舉制度下3場選舉選出的都是愛國者，為良政善治奠定牢固基礎。

駱惠寧強調，中聯辦將堅定支持香港行政長官和政府依法施政，並指各界要把握機遇，聚精會神謀發展。

今年是香港主權移交25週年，當年中共領導人鄧小平提出香港「50年不變」，今年剛好過去了一半。

習近平1日發表講話強調，北京中央貫徹一國兩制方針是堅定不移，確保不會變、不動搖，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110702