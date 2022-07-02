中國金融官員地方任職 助防範系統性風險

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（中央社台北2日電）近期多名中國國有銀行或金融機構前高管躋身省級常委，其中人行前副行長劉桂平任天津常務副市長。分析說，銀行系老將赴地方擔任要職，有利於制定政策，守住不發生系統性金融風險的底線。

香港星島日報今天報導，2017年的中共19大報告指出，「要健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線」。2018年起，多名出身國有5大銀行或「一行兩會」（人民銀行、銀保監會、證監會）的高級幹部「空降」省級政府。

報導說，隨着「穩定經濟」、「強化金融風險防控」、「維護金融穩定大局」等成為今年中共中央經濟工作的重點，金融官員轉職地方的進程持續加快，級別愈來愈高。

最新的例子是中國建設銀行副行長王浩6月27日現身雲南省政府黨組（擴大）會議，坐在雲南省副省長、省政府黨組成員張治禮身旁。陸媒表示，王浩有望出任雲南省副省長。類似王浩這類金融系統出身的副省長，輿論近年稱為「金融副省長」。

據表示，今年以來至少5名「金融副省長（或直轄市副市長）」獲提拔為省委常委或市委常委。有的仍分管金融工作，有些則轉任其他領域。

陸媒報導，新晉吉林省委常委蔡東6月28日已明確為常務副省長。蔡東此前曾任職工商銀行、國家開發銀行、農業銀行，2019年從農行副行長轉任吉林省副省長。

另外，曾在光大系統中工作多年的寧詠6月21日當選湖北省省委常委，明確為湖北省統戰部部長。去年4月，寧詠從中國進出口銀行副行長轉任湖北副省長。

今年4月，劉桂平當選天津常務副市長，他於2016年至2019年擔任重慶市副市長，後歷任建行行長、中國人民銀行副行長。

同樣是4月，從工商銀行副行長轉任貴州副省長的譚炯當選貴州省省委常委，隨後明確為省委統戰部部長。5月，曾在人行、光大銀行、交通銀行工作的蔡允革躋身重慶市委常委，隨後明確為重慶市委組織部部長。

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報導引述北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，地方經濟發展與金融的關係愈來愈密切，財政預算、稅收收入、國有資本運營、社保基金、地方債券，以至產業鏈、供應鏈、價值鏈、利益鏈、創新鏈、技術鏈、生態鏈等，無一不與金融相關聯，省府高層若熟知金融業務，更能夠整合各方資源，制定可持續的發展政策，防範金融風險。

有銀行業人士分析，金融高管進入地方黨政系統，可增強地方經濟建設與高質量（品質）發展，有利於當地經濟轉型及金融市場監管。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110702