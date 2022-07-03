中國防疫放寬帶利多 旅遊市場復甦前景有光

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（中央社台北3日電）中國官方近期釋出行程卡星號取消等鬆綁措施，市場視作大利多，加上運輸逐漸恢復等要素，業界人士分析，在COVID-19疫情受控下，航空業、旅遊業將在這個暑假迎來復甦高峰。

第一財經2日報導，北京─上海航線在上海採取封控措施後僅保留一班，東航、國航、吉祥等多家航空公司宣布逐步恢復航班；鐵路上海站另也宣布，2日起逐步恢復發往北京列車。

北京─上海航班陸續恢復，這也意味上海航空市場實質性復甦。上海在6月1日就復工復產，但從上海出發航班的恢復速度則相對地緩慢，包括廣州、深圳、武漢、太原、珠海等城市要求上海發出航班不能載客落地，只能回程載客。

國家衛健委要求糾正和整改對上海等發生過疫情地區的人員隨意隔離的情況，7月1日起多個城市已逐步解除上海航班只能單程載客限制。

上海虹橋機場和浦東機場7月1日國內航班量，是自6月1日以來首次突破100班，相比上海封控前的3月，航班量恢復了一半。

吉祥航空營銷服務總監譚鋒表示，防疫情勢好轉，航空業有機會出現較大復甦。

根據航班管家所發布2022年暑運民航運行預測簡報，今年暑運全民航計劃執行航班量近9.2萬班次，日均計劃航班量1.5萬班次，較2021年暑運計劃航班量下降9%；整體上則與疫情前、2019年實際航班量持平。

據中央人民廣播電台3日報導，工信部6月29日宣布行程卡取消星號註記，加上主題樂園宣布開園，這都為低迷的旅遊市場帶來好消息，除了北京環球、上海迪士尼樂園等景點喜迎遊客外，多個旅遊景點人潮湧入。

同程研究院首席研究員程超功認為，在近期多重利多政策及需求恢復等支撐下，旅遊市場正在重回復甦軌道。

旅遊平台「去哪兒」首席營銷官黃小傑指出，北京環球、上海迪士尼樂園的重啟有望發揮乘數效應，帶動北京、上海及全國的旅遊消費市場復工復產、回升。

另有旅遊業者指出，京滬遊客對於京津冀、長三角地區城市旅遊業復甦有關鍵作用，京滬恢復跨省遊，遊客真正恢復自由出行時，全國旅遊市場才能進一步復甦。（編輯：李雅雯/邱國強）1110703